Gemeente Utrecht sluit slagerij die twee keer beschoten is

De burgemeester van Utrecht heeft de slagerij aan het Prins Bernhardplein per direct gesloten. Dit bevestigd de eigenaar van de slagerij aan RTV Utrecht.

Reden voor de sluiting is dat het pand twee keer beschoten is en er vanmorgen ook een explosief voor de deur lag. Voor de veiligheid van de omgeving heeft de burgemeester het pand voor vijf weken gesloten.

Omstreeks 04.30 uur schrokken bewoners wakker van knallen. Het bleek dat de slagerij opnieuw was beschoten. Dit gebeurde in de nacht van afgelopen zondag op maandag ook al. Deze keer lag er ook een pakketje voor de deur. Dit is door de EOD onschadelijk gemaakt.