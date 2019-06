Jongens overvallen tankstation in Tilburg

De politie hield even later een 15-jarige jongen uit Tilburg aan. Er raakte niemand gewond.

Het tweetal kwam rond 23.00 uur binnengelopen. Een van hen droeg een bivakmuts, de ander hield een sjaal voor zijn gezicht. Beiden bedreigden de medewerker. Met een onbekend geldbedrag renden zij vervolgens weg in de richting van de Lage Witsiebaan.

Aanhouding

Meerdere agenten zochten direct in de omgeving naar de twee daders. Ook werd er via Burgerneteen oproep gedaan om bij het zien van de personen direct de politie te bellen. In de omgeving van de Lavendelweg trof een agent een jongen aan die aan het signalement voldeed. Bij het zien van de politie rende hij weg, maar de agent ging achter hem aan. Hij kon op de Hopweg worden aangehouden. Het onderzoek naar de tweede verdachte loopt.