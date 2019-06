Stapel hout veroorzaakt veel rook in woning Schiedam

In een tuin aan de straatkant lag een stapel hout wat was begonnen te branden. De brand was overgeslagen naar de woning. Bij aankomst van de brandweer kwam de rook uit de woning. Omdat er niemand thuis was, moest de deur worden geforceerd om binnen te komen. Nadat de stapel hout was geblust kon men gaan ventileren en vertrok de brandweer retour kazerne.