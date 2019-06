Code oranje door onweersbuien

Enkele onweersbuien zullen vanavond van zuidwest naar noordoost trekken. Hierbij bestaat de kans op harde windstoten van 75 tot 90 km/uur. Lokaal kunnen de buien gepaard gaan met hagel.

Volgens het KNMI geldt er vanaf 18.00 uur code oranje voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant vanwege onweersbuien. Voor de overige provicies is dan code geel van kracht.

Vanaf 18.00 #codeoranje in #Zeeland, #ZuidHolland en #NoordBrabant vanwege #onweersbuien. In de overige provincies geldt nog #codegeel. Houd onze weersverwachting in de gaten. #knmiwaarschuwing pic.twitter.com/DXKDlnrpa7