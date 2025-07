FNV tevreden met compensatie ‘buffelboete’ sociale ontwikkelbedrijven

De FNV is blij dat werknemers in sociale ontwikkelbedrijven worden gecompenseerd voor de ‘buffelboete’, de oneerlijke lastenverzwaring voor lage inkomens sinds de belastingwijziging in januari.

Dankzij een SP-voorstel dat gisteren door de Tweede Kamer is aangenomen, ontvangen zij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 een netto vergoeding van € 45 per maand.



‘Erg goed dat medewerkers in de sociaal ontwikkelbedrijven gecompenseerd worden voor deze oneerlijke lastenverzwaring, zegt Rob Kolner, bestuurder FNV Sociale Ontwikkelbedrijven. ‘Maar de hele buffelboete moet van tafel voor iedereen, dus wij zijn nog niet klaar.’

Sociale ontwikkelbedrijven



De gisteren afgesproken compensatie geldt voor alle 66.000 mensen die werkzaam zijn in de sociale ontwikkelbedrijven (voorheen bekend als sociale werkplaatsen). Zij zijn het hardst geraakt door belastingmaatregelen die mensen met een lager inkomen en onvolledig dienstverband benadelen.

Wat is de buffelboete?



De buffelboete treft werkenden met een bruto maandinkomen tussen de € 900 en € 2.000: mensen die keihard buffelen in onder andere de zorg, kinderopvang, detailhandel, schoonmaak, callcenters en ook sociale ontwikkelbedrijven. Vooral parttimers en vrouwen worden geraakt: bijna 75% van de getroffen werkenden is vrouw.

Landelijke actie



De FNV voerde de afgelopen maanden actie tegen deze buffelboete. Hoogtepunt was de landelijke actie op 27 mei in Den Haag, waar ruim 2.000 werknemers uit het hele land lieten zien dat zij dit inkomensverlies niet accepteren. Dankzij hun inzet is nu een eerste resultaat geboekt.

Stap in de goede richting



Hoewel de € 45 per maand niet de volledige schade vergoedt, noemt de vakbond het ‘een belangrijke stap in de goede richting’. De FNV blijft zich inzetten om ook andere sectoren te beschermen tegen de gevolgen van de buffelboete. De bond roept werknemers op om zich te blijven verenigen. Later dit jaar lopen de cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag af. Ook daar staan loonsverhogingen en goede arbeidsvoorwaarden weer op de agenda van de vakbond.