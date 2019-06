Negeren stopteken en inrijden op agent

Een 59-jarige man uit Alkmaar is maandagavond door de politie aangehouden voor het negeren van een stopteken en het inrijden op een politieagent. Dit gebeurde rond 18.00 uur op de Noordervaart.

Agenten waren bezig met het afzetten van de weg omdat een vrachtwagen in de brand stond. De Alkmaarder naderde de wegafzetting en kreeg van een agent een stopteken. Deze negeerde de bestuurder en passeerde de wegafzetting. De man reed in de richting van een andere agent en deze gaf nogmaals een stopteken. Ook dit stopteken werd door de man genegeerd. De Alkmaarder bleef daarna zelfs inrijden op de agent die weg moest springen om niet geraakt te worden. De bestuurder ging er daarna vandoor maar kon worden aangehouden bij de N242 in Heerhugowaard. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.