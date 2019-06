Onderzoek gestart na vondst gewonde vrouw

De politie kreeg op maandagavond 3 juni rond 19:00 uur een melding dat er een gewonde vrouw in een woning lag aan de Hanedoesstraat in Den Haag. Zij werd met steekwonden per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek.

Nadat agenten de vrouw in de woning aantroffen was het nog onduidelijk hoe zij precies gewond was geraakt. Agenten spraken een aanwezige man in de woning en namen hem mee naar het bureau voor verhoor. Forensisch en tactisch rechercheurs deden vervolgens onderzoek in de woning. Het onderzoek naar een eventueel misdrijf is nog in volle gang.