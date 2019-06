ANWB: Pinksterdrukte op de weg

De ANWB verwacht de piek vrijdag tussen 15.00 en 19.00 uur. Ook op maandag 10 juni - Tweede Pinksterdag - nemen de files vanaf het middaguur snel toe. Veel vakantiegangers gaan dan weer naar huis. Op de A1, A12 en A67 staan vooral files richting Duitsland. Ook op de wegen in het midden van het land en Zeeland is het tot in de vroege avond druk.

Zoals elk jaar zijn er rond Pinksteren grote evenementen die voor veel verkeersdrukte zorgen. Zo trekken tienduizenden muziekliefhebbers vrijdagmiddag naar het Limburgse Landgraaf waar de camping van Pinkpop om 18.00 uur zijn deuren opent. Het festival Opwekking in attractiepark Walibi in Biddinghuizen zorgt diezelfde dag voor files in Flevoland. Op Tweede Pinksterdag gaat iedereen weer naar huis terug. Ook dan moeten automobilisten rekening houden met vertraging.

Drukbezochte evenenementen

Friese Elfsteden fietstocht, Friesland. Op maandag 10 juni.

North Sea Regatta, Scheveningen. Van zaterdag 8 tot dinsdag 11 juni.

Opwekking, Biddinghuizen. Van vrijdag 7 tot maandag 10 juni.

Pinkpop, Landgraaf. Van vrijdag 7 tot dinsdag 11 juni.

Pinksterraces, circuit van Zandvoort. Van vrijdag 7 tot maandag 10 juni.

Vredestein Supercar Sunday op circuit Assen. Op zondag 9 juni.

Ook in het buitenland is de pinksterdrukte vrijdagmiddag en -avond goed merkbaar. In België staat het op de uitvalswegen van Antwerpen en Brussel flink vast. Druk wordt het ook naar de kust op de E40 vanaf Brussel. In Frankrijk verwacht de ANWB vrijdagmiddag en -avond vooral files vanuit Parijs op de wegen naar het westen en zuiden.