Info over eerste pro formazitting inzake schietpartij 24 Oktoberplein in Utrecht

De eerste openbare zitting in de strafzaak tegen een 37-jarige man die verdacht wordt van de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht is gepland op maandag 1 juli om 09.30 uur.

Het gaat om een zogenoemde pro-formazitting. De zitting vindt plaats bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht.

Tijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Er zal wel worden gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis van de verdachte en de verdere planning van de behandeling van de strafzaak.

De 37-jarige man uit Utrecht wordt verdacht van onder meer meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk in maart van dit jaar. De raadkamer van de rechtbank besliste al eerder dat de man in voorarrest blijft tot aan de pro-formazitting.

Informatie voor publiek

De zitting is openbaar en publiek hoeft zich niet vooraf aan te melden. Publiek kan de zaak volgen in videozalen in het gerechtsgebouw. Als die zalen vol zijn wordt de toegang geweigerd, de rechtbank verleent het publiek toegang op volgorde van binnenkomst. Om het gerechtsgebouw binnen te kunnen gaan is het bezit van een geldig legitimatiebewijs verplicht.