'Intrekken verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers kost te veel tijd'

Uit verslagen van crisisbijeenkomsten, die in het bezit zijn van NRC, blijkt dat de IND de meeste vluchtelingen liet blijven. Medewerkers van het Team Intrekkingen van verblijfsvergunningen werden door de IND onder druk gezet om ververblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet in te trekken, zo schrijft NRC woensdag. Dat zou mede komen door financiële afspraken tussen de IND en het ministerie van Justitie en Veiligheid over het grote aantal zaken dat de dienst moet afhandelen, zo blijkt uit de vertrouwelijke verslagen van crisisbijeenkomsten.

In een recent onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid werd nog geconcludeerd dat er geen mistanden waren bij het team. De verslagen van de crisisbijeenkomsten logenstraffen de uitkomst van dit recente onderzoek.

Volgens ambtenaren kost het intrekken van een verblijfsvergunning teveel tijd omdat de bewijslast bij de IND ligt. Dan volgen er taaie procedures met advocaten.