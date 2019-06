Transportondernemers boos over prijs tachograafkaarten

Nederlandse ondernemers met vrachtwagens en bussen moeten tachograafkaarten in het buitenland kunnen bestellen, vinden TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer en evofenedex. De kaarten zijn in Nederland namelijk tot wel tien keer zo duur als in andere landen.

​Deze kaarten kosten na weer een verhoging vanaf juni 100 euro. ‘Terwijl ondernemers in Zweden voor precies dezelfde kaart 10 euro betalen’, zegt TLN-directeur Jan Boeve. ‘In Duitsland is hij met 40 euro weliswaar duurder, maar dat is nog steeds een schijntje vergeleken met de woekerprijs die de Nederlandse leverancier Kiwa rekent. Ondanks eerdere toezeggingen van de Nederlandse overheid dat ze Kiwa zou dwingen de prijs te verlagen, blijft hij elk jaar omhoog gaan. Dus zeggen wij: als ze het in het buitenland goedkoper kunnen, laat Nederlandse ondernemers dan gewoon hun tachograafkaarten in het buitenland kopen.’

Verplichte kosten

Bedrijven met vrachtwagens of bussen hebben geen keuze: ze hebben de kaarten nodig, want daarop registreert de chauffeur of en wanneer hij of zij de verplichte rust neemt. En ondernemers zijn verplicht ze in Nederland te kopen, terwijl de kaarten in heel Europa hetzelfde zijn. ‘Die verplichte kosten zijn voor Nederlandse ondernemers een stuk hoger dan voor buitenlandse bedrijven, zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex. Een Nederlands bedrijf met 150 chauffeurs is 15.000 euro kwijt, waar een Zweeds bedrijf van dezelfde omvang 1.500 euro betaalt.’

Nieuw tarievenstelsel laat op zich wachten

De overheid werkt al jaren aan een nieuw tarievenstelsel voor de producten die Kiwa verstrekt. Dat stelsel zou op 1 januari 2017 worden ingevoerd, maar dat is nog steeds niet gebeurd. In dat nieuwe stelsel moet de prijs van producten als de tachograafkaart allereerst kostendekkend zijn, dus zonder een grote winstmarge. Het tweede uitgangspunt van het nieuwe tarievenstelsel is dat er geen zogeheten ‘kruissubsidie’ mag plaatsvinden. Met andere woorden: de winst die Kiwa maakt op tachograafkaarten mag niet dienen om het verlies te compenseren dat het bedrijf draait op andere producten.



‘Het is duidelijk dat de prijs met zulke regels flink naar beneden gaat. En intussen zien ondernemers de prijs juist al jaren stijgen’, zegt verenigingsmanager Carlo Cahn KNV. ‘Dus laat ondernemers shoppen in het buitenland, of voer gewoon snel dat nieuwe tarievenstelsel in, zodat Nederlandse ondernemers ook gewoon een normale prijs moeten betalen.’

Monopolist Kiwa: vaker problemen

Ondernemers kunnen de kaarten nu maar bij één partij kopen: Kiwa. Dit bedrijf heeft van de overheid voor veertig jaar het alleenrecht om de kaarten in Nederland te verkopen. Het bedrijf kwam de afgelopen jaren meerdere keren in de problemen. Zo gaf het een tijdlang tachograafkaarten uit waarbij de pasfoto door een productiefout onvolledig was. Door vertraging bij de invoering van een nieuwe aanvraagportal in 2017 kwamen chauffeurs noodgedwongen thuis te zitten, omdat Kiwa hun bestuurderskaart niet tijdig kon verlengen.



Dit jaar moest Kiwa toegeven dat het de zogeheten werkplaatskaarten voor de nieuwste versie van de tachograaf niet op tijd kon leveren: het bedrijf miste twee deadlines. Hierdoor dreigde stilstand voor duizenden nieuwe vrachtauto’s en bussen, omdat Nederlandse bedrijven de nieuwe versie van de tachograaf niet in gebruik konden nemen, terwijl die vanaf 15 juni verplicht is in nieuwe voertuigen. Uiteindelijk moest Kroatië Nederland te hulp schieten, door kaarten aan Nederland te leveren. Ook miste Kiwa de deadline voor de levering van de bestuurders- en bedrijfskaarten voor de nieuwe versie van de tachograaf. Uiteindelijk kocht Kiwa deze kaarten in Groot-Brittannië, om de Nederlandse ondernemers en chauffeurs toch op tijd te kunnen bedienen.​