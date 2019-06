Aanhouding na woninginbraak

Een getuige meldde donderdagochtend 6 juni rond 7.45 uur dat er op dat moment een inbraak aan de Barnsteenhorst in Den Haag gaande was. Kort daarna hielden agenten in de omgeving een 34-jarige verdachte uit Leidschendam aan. De politie onderzoekt de inbraak.

Omdat de getuige een goed signalement doorgaf, konden agenten de 34-jarige verdachte korte tijd later aanhouden op de Reigersbergerweg. De man had een aantal goederen bij zich die mogelijk van diefstal afkomstig waren. De goederen zijn in beslag genomen. Er is aangifte gedaan van inbraak in de woning. De verdachte wordt zaterdag 8 juni voorgeleid voor de rechter-commissaris.