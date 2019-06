'AIVD zette leven Bas van Hout op het spel'

Van Hout deed onderzoek naar de banden tussen boven- en onderwereld. Deze informatie speelde hij vervolgens door aan de AIVD. Deze schermde de bron niet goed af, waardoor de naam van de journalist naar de onderwereld werd gelekt.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) deed onderzoek naar de blunder van de AIVD. De Volkskrant heeft het rapport ingezien en als conclusie staat dat de AIVD ‘onrechtmatig’ en ‘onbehoorlijk’ heeft gehandeld.

De misdaadjournalist zou een bedrag van 865.000 euro bruto hebben gekregen voor gederfde inkomsten. Hier bovenop is nog een immateriële vergoeding gekomen. Van Hout wil niets zeggen over de bedragen. ‘Dat is privé. En het gaat me niet om geld, maar om het principe’, aldus Van Hout.