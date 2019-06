Grote brand in Badhoevedorp

De brandweer heeft zaterdagmiddag in Badhoevedorp haar handen volg gehad aan een grote brand in een schuur.

De schuur staat volledig in brand en de brandweer is dan ook met groot materieel uitgerukt naar de Sloterweg. Meerdere ondersteunende voertuigen zijn ingezet om voldoende bluswater op de plaats van de brand te krijgen.

Op het terrein is een agrarisch bedrijf gevestigd. Over gewonden en of er dieren in de schuur stonden is niets bekend.