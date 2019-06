Dode bij aanrijding in Callantsoog

Vermoedelijk door een voorrangsfout kwamen beide voertuigen omstreeks 12.30 uur met elkaar in botsing. Eén van de auto’s kwam op zijn kant tot stilstand. Eén van de bestuurders overleed op de plaats van het ongeval. De andere bestuurder raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.

