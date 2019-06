Duizenden mensen in actie voor socialer Nederland

Duizenden inwoners van ons land komen deze week in actie voor een socialer Nederland. Zij doen van 11-15 juni mee met de landelijke collecte van het Oranje Fonds. Door geld op te halen willen zij ervoor zorgen dat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn, kinderen niet in armoede op hoeven te groeien en er voor iedereen een plek is in onze samenleving. Geven aan de collectanten kan zowel aan de deur als online via www.oranjefondscollecteonline.nl.