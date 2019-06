Amerikaan probeert met wapen en munitie langs douane te komen

Beveiligingsmedewerkers hebben maandag op Schiphol een 35-jarige Amerikaan opgepakt, die in zijn handbagage een vuurwapen met patroonhouder had.

Het wapen werd ontdekt tijdens de securitycheck.

De Koninklijke Marechausse heeft de man gearresteerd en het wapen in beslag genomen. Dit meldt de NOS dinsdag. Een woordvoerder van de Marechaussee laat aan de omroep weten dat het niet vaak voorkomt dat iemand met een vuurwapen door de securityscan probeert te komen. Woordvoerder 'We komen wel vaker wapens tegen, maar dat zijn bijvoorbeeld boksbeugels of kleine zakmessen.'

Waarom de man een wapen bij zich had is niet duidelijk, de Marechaussee doet nog onderzoek