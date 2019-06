Nachtafsluitingen Ketheltunnel A4 voor hitteproeven beton - Schiedam / Vlaardingen

Rijkswaterstaat voert tussen 10 juni en 18 juli in de avond en nacht hitteproeven uit in de Ketheltunnel. Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen zijn de proeven ‘s nachts, overdag zijn de tunnelbuizen gewoon open.

Om deze proeven veilig te kunnen doen, is een aantal afsluitingen gepland vanaf maandag 10 juni. De testen vinden plaats in de weken 24, 25, 28 en 29. Het gaat per week om vier avonden en nachten met werkzaamheden. De Ketheltunnel is dan in beide richtingen afgesloten.

Aanleiding voor de proeven is onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat van medio 2017. Uit dit onderzoek bleek dat bij een viertal Rijkstunnels die na 2008 zijn opgeleverd – in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton.



De tunnels zijn veilig te gebruiken voor weggebruikers. Dat is vastgesteld op basis van analyses, advies van onafhankelijke deskundigen en overleg met betrokken hulpdiensten. In Nederland worden strenge eisen gesteld aan brandveiligheid.



Met de uitkomsten van de hitteproeven die nu worden gedaan, wordt een plan gemaakt om de tunnel hier weer aan te laten voldoen. Dit gebeurt door het aanbrengen van hittewerende platen op het beton. De hitteproeven moeten bijvoorbeeld aantonen hoe dik de platen moeten.