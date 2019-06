Overleden persoon gevonden in het water van het Spaarne in Haarlem

Brandweer, politie, ambulances en een traumateam gingen ter plaatse, maar al gauw bleek dat de hulp helaas niet meer kon baten. Dit meldt het Haarlems Dagblad donderdag.

Het slachtoffer, dat her hoogte van de draaibrug in het centrum lag, is met behulp van een duiker van de brandweer uit het water gehaald. Waardoor het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. De politie stelt een onderzoek in.