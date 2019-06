'Man die kinderfeestjes begeleidde heeft thuis 600.000 afbeeldingen van kinderporno'

Dit schrijft het Haarlems Dagblad en wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie (OM). De man werd in maart aangehouden en moet in september weer voorkomen. Het onder onderzoek duurt nog zolang omdat er zoveel materiaal was dat het 'inladen' daarvan voor problemen zorgde. Het materiaal betreft meerder terabytes.

De man werkte jarenlang voor het Bunker Museum eals vrijwilliger, ondermeer ook met kinderen, wat het onderzoek extra gevoelig maakt, zo laat het OM weten. De man wordt ook beschuldigd van het misbruiken van een 5-jarig meisje. Of dat tijdens het werk in het museum is gebeurd, kon de woordvoerster van het OM niet zeggen.

Het Bunker Museum laat weten dat de man al negen maanden niet meer actief was als vrijwilliger en dat kinderfeestjes altjd werden begeleid door meerdere volwassenen,. De man was actief als gids en penningmeester. Over het mogelijke misbruik zegt een medewerker tegen de krant: 'Ons is niets meegedeeld vanuit de politie. We hebben meermaals om informatie gevraagd, maar krijgen niets te horen. Het enige wat we weten is dat hij negen maanden geleden wegens een privékwestie is gestopt. Het zou goed kunnen dat hij gestopt is na die aangifte, maar we weten het niet.’ De medewerker betreurt het dat het museum nu in een kwaad daglicht komt te staan.