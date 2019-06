Tot 12 jaar cel geëist voor betrokkenheid bij neersteken advocate

Er is 12 en 10 jaar cel geëist tegen twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neersteken van een 38-jarige advocate in Zoetermeer. Dit maakt het Openbaar Ministerie bekend

Steker nog onbekend

Een normaal intakegesprek draaide voor de advocate uit op een drama toen haar 'cliënt opsprong en met een stanleymes in haar hoofd begon te steken. De steker is onbekend gebleven en ook uit handen gebleven van de politie.

Yassine D. al eerder veroordeeld

De drie terechtstaande verdachten zijn Yassine D. (22), Marwan I. (23) en Omer P. (23). Ze zijn na uitvoerig onderzoek in mei 2018 gearresteerd. Waarom ze de aanval op de advocate hebben gepleegd is nog steeds onduidelijk, omdat ze geen openheid van zaken hebben willen geven. Het motief blijft daardoor onbekend. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het wel duidelijk dat de verdachten, alsook de steker, in opdracht hebben gehandeld. Tegen Yassine D. eiste het OM de hoogste straf van 12 jaar Bij het vaststellen van de straf weegt het OM mee dat Yassine D. eerder is veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012. zo weet Omroep West. De eis geldt ook voor enkele ondergeschikte feiten waarvoor justitie hem vervolgt. Marwan I. hoorde tien jaar tegen zich eisen. Omer P. heeft gefungeerd als chauffeur. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid en moet hij worden vrijgesproken.

Steker door chauffeur naar Zoetermeer gebracht

De steker werd op 26 september 2017 door een chauffeur naar Zoetermeer gebracht, samen met een 22-jarige en een 21-jarige medeverdachte. De 21-jarige verdachte zou de opdracht hebben gekregen om de advocate te verminken, en daarvoor betaald worden. Vervolgens betrok hij er de anderen bij.

Bolhoedje

De advocate had op 26 september 2017 een afspraak met een man die zich El Hachi noemde. Een paar dagen eerder had hij telefonisch een afspraak gemaakt. De man kwam rond 15.00 uur met een bolhoedje het advoctenkantoor binnen om te praten over zijn echtscheiding. Na tien minuten haalde hij plotseling een stanleymes te voorschijn en stak enkele malen op de vrouw in. De advocate zakte in elkaar en is met een ambulance weggevoerd. Volgens de advocate droeg de steker een kenmerkend bolhoedje en zou hij tussen de 15 en 18 jaar oud zijn.