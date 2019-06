Poging moord op bestelling op advocate

Een normaal intakegesprek draaide voor een Zoetermeerse advocate in september 2017 uit op een verschrikkelijke steekpartij. Uit het niets sprong haar "cliënt" op en begon met een mes in haar hoofd te steken. Wie de jongen was, is nog altijd onbekend. 'Ik had hem nog nooit gezien,' zei de advocate later. Drie medeverdachten uit Amsterdam werden wel aangehouden en hoorden vandaag de strafeis tegen zich.

De steker werd op 26 september 2017 door een chauffeur naar Zoetermeer gebracht, samen met een 22-jarige en een 21-jarige medeverdachte. De 21-jarige verdachte zou de opdracht hebben gekregen om de advocate te verminken, en daarvoor betaald worden. Vervolgens betrok hij er de anderen bij.

Een dag eerder werd al de afspraak met het advocatenkantoor gemaakt. Kort voor vertrek werd nog een chauffeur benaderd. Van hem valt volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende vast te stellen dat hij op de hoogte was van de plannen van zijn medeverdachten. Hij zou daarom moeten worden vrijgesproken. Voor de 21-jarige en 22-jarige Amsterdammers ligt dat anders.

'Dat is geen toeval'

De 22-jarige man liep meteen vanaf de parkeerplaats in Zoetermeer naar het station. Hij maakte bij het station een praatje met een straatmuzikant, ging nog even de kiosk in en reisde toen naar Den Haag Centraal en terug naar Amsterdam. Onderweg hield hij contact met de 21-jarige verdachte.

Die was ondertussen een stukje met de steker meegelopen richting het advocatenkantoor. Pas het laatste stukje ging de steker alleen verder: de 21-jarige keerde om en liep ook naar het station. Opmerkelijks is dat hij zich daar exact hetzelfde gedroeg als zijn medeverdachte kort ervoor. Ook hij maakte een praatje en ging de kiosk in. Zijn kleding was hetzelfde, hij had nu zelfs zijn blouse uit zijn broek getrokken zoals ook de 21-jarige dat had en een gelijkende bril opgezet. 'Dat is geen toeval,' aldus de officier van justitievrijdag op zitting. 'Dat is afgesproken. Dat is gepland.'

Alleen 'krassen'

De verdachten hebben altijd gezwegen. 'Dat is zeer spijtig,' zei de officier van justitie, 'want zij moeten weten wie de steker is.' Daarnaast geven ze geen verklaring voor hun eigen rol. Het Openbaar Ministerie gaat er daarom van uit dat ze medepleger zijn van het steken en daarmee ook een hoge straf moeten krijgen. Er lijkt immers sprake van een nauwe samenwerking en vooropgezet plan, waarvoor de afspraak al een dag eerder werd gemaakt. De verdachten geven geen alternatieve verklaring.

Anonieme getuigen hebben verklaard dat de verdachten waren geïnstrueerd om de advocate niet te vermoorden, maar alleen te 'krassen'. Ze moest flink verminkt worden. Toch vindt het Openbaar Ministerie dat sprake is geweest van een poging moord. 'Er is bewust meermalen met een mes in het hoofd gestoken,' hield de officier van justitie de rechtbank voor. 'Dan is er een méér dan aannemelijke kans op dodelijk letsel. Dat is ook bijna realiteit geworden. Het slachtoffer heeft gevochten voor haar leven.'

Poging moord op bestelling

Het Openbaar Ministerie vindt het onvoorstelbaar dat iemand het uitvoeren van haar werk bijna met de dood heeft moeten bekopen. Dat verdachten bereid waren om enkel voor een beetje geld een volstrekt vreemde aan te vallen. 'Ik had die jongen nog nooit gezien,' vertelde de advocate. Het was een koelbloedige en planmatige poging moord op bestelling.

'Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn,' verklaarde de advocate op een eerdere zittingsdag. 'Met mijn rug naar de wereld staan en mij veilig voelen, kan ik niet meer.' Ze heeft haar baan moeten opgeven en zal nooit meer kunnen werken als advocaat. 'Ik zal nooit meer dezelfde moeder zijn voor mijn kinderen, echtgenote van mijn man, dochter van mijn ouders of zus. De littekens zal ik voor altijd met mij dragen, zowel zichtbaar als onzichtbaar.'

Niets geleerd

Volgens de officier van justitie zijn in deze zaak veel strafverzwarende omstandigheden aan te voeren. Het meest in het oog springt daarbij dat de 22-jarige verdachte al een aardig strafblad heeft, met zelfs een veroordeling voor doodslag. 'Hij heeft dus al een keer in een zittingszaal aangehoord wat de gevolgen zijn van een zeer ernstig geweldsdelict,' zei de officier van justitie ontzet. 'Toch heeft die ervaring hem niet weerhouden om wederom betrokken te zijn bij een zeer ernstig feit.'

Tegen de 22-jarige verdachte eiste ze 12 jaar gevangenisstraf. Tegen de 21-jarige verdachte 10 jaar. De chauffeur zou volgens het Openbaar Ministerie moeten worden vrijgesproken. Naar de identiteit van de steker wordt nog steeds gezocht.