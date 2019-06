Doodgeschoten man in Amsterdam-Noord is thaibokstrainer Saban Berk

Bij de schietpartij maandagavond in Amsterdam-Noord is thaiboksertrainer Saban Berk om het leven gekomen. Berk gaf les in het sportcentrum The Big Lab aan de Vlierweg. Dit is in de nabijheid van de plaats van de schietpartij. Dit meldt het Parool.