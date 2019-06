Morgen onweersbuien met (zware) windstoten en kans op hagel

Aanvankelijk op de meeste plaatsen droog en is er ruimte voor de zon. In de loop van de middag en avond ontstaan regen- en onweersbuien die vooral landinwaarts stevig kunnen uitpakken met kans op hagel en zware windstoten tot 75 km/uur. Voor de buien uit wordt het landinwaarts nog op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur die uiteenloopt van 22°C langs de kust tot lokaal 29°C in het oosten. De wind draait geleidelijk naar west tot zuidwest en is zwak tot matig, langs de kust mogelijk vrij krachtig.