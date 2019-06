63 procent van jonge kinderen weet telefoonnummer ouders niet

Een druk strand, festival of een grote markt. De kleuter die eerst nog jouw hand vasthield is er plotseling vandoor gegaan en is in de mensenmassa in geen velden of wegen te bekennen. In de zomer verschijnen er regelmatig nieuwsberichten over kinderen die kwijt zijn geraakt op het strand of op een evenement. Bijna de helft van de ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar denkt dat hun kinderen niet weten hoe zij hen moeten bereiken wanneer zij elkaar zijn kwijt geraakt. Het Rode Kruis verspreidt via de website en sociale media handige tips om dit soort situaties te voorkomen.

Afspraken maken

De helft van de ouders maakt afspraken met hun kinderen over wat zij moeten doen wanneer ze elkaar kwijtraken. 33 procent van de ouders geeft aan de ene keer wel- en de andere keer geen afspraken te maken met hun kinderen. De ouders die dat altijd doen, geven aan dat zij bijvoorbeeld een punt afspreken waar ouder en kind elkaar terug kunnen vinden, dat de kinderen aan andere ouders om hulp moeten vragen of dat zij het kind meegeven niet met vreemde mensen mee te gaan.

Ouders van kinderen van 4 tot en met 6 jaar oud geven aan dat hun kinderen meestal hun eigen voor- en achternaam wel weten, ook kent bijna 80 procent van de kinderen de naam van hun woonplaats uit hun hoofd. Meer dan de helft van de kinderen heeft daarnaast hun huisadres uit het hoofd geleerd.

Telefoonnummer

,,Op dit soort momenten telt er echter maar één ding. Kinderen willen weer zo snel mogelijk bij hun ouders zijn, en andersom. Daarom is het belangrijk dat kinderen weten hoe zij hun ouders moeten bellen”, zegt Astrid Roggen van het Rode Kruis. ,,Je kunt natuurlijk het telefoonnummer meegeven, op een polsbandje bijvoorbeeld. Maar nog beter is het om het samen uit het hoofd te leren, want dan hebben ze het áltijd paraat.”

Tips

Naast het uit het hoofd leren van het telefoonnummer van hun ouder(s) adviseert het Rode Kruis ouders om hun kinderen mee te geven dat zij een medewerker van het evenement zoeken wanneer zij hun ouders kwijt zijn. Aan deze medewerker kunnen zij vragen om het telefoonnummer van de ouders te bellen.