Lichaam vermiste Anja Schaap gevonden

Omdat het lichaam van de vrouw uiterlijke kenmerken vertoonde van de vermiste Anja, werd er woensdag contact gelegd met het onderzoeksteam van de eenheid Den Haag. Hier werd de vermissing van Schaap onderzocht.

Op het lichaam van Anja Schaap zal sectie worden verricht om te achterhalen hoe zij om het leven is gekomen.

Lichaam Anja Schaap in zee bij Waddeneilanden aangetroffen Haar familie is op de hoogte en stellen rust op prijs om verlies te verwerken. Onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd. Bedankt voor alle hulp en delen van berichten. Meer info: https://t.co/j0V0IIqc8h @politiekatwijk