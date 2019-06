FNV: Ziekenhuiswerkgevers gaan niet in op ultimatum ziekenhuismedewerkers

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is niet ingegaan op het ultimatum die FNV Zorg & Welzijn en de overige vakbonden in de zorg (Nu’91, FBZ en CNV) vorige week stelden. De vakbonden beraden zich op dit moment op een passende reactie naar de NVZ.

Elise Merlijn, cao-onderhandelaar van FNV: ‘Op dit moment zien wij geen aanleiding om op basis van de reactie van NVZ de acties in de aankomende periode op te schorten. De mensen in de ziekenhuizen zijn erg actiebereid. De actiecomités in de Nederlandse ziekenhuizen groeien met de dag.’

FNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden in de zorg willen een goede cao voor de ziekenhuismedewerkers. Met afspraken die waardering uitspreken; onder andere een salarisverhoging van 5% en een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.