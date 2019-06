Meldingen leiden tot aanhouding verdachte kindersekstoerisme en kinderporno

Afgelopen dinsdag is een 70-jarige Rotterdammer aangehouden tegen wie een onderzoek liep naar misbruik van een minderjarige in Nepal en vervaardigen en bezit van kinderporno.

Nadat van meerdere personen bij de Nederlandse politie Liaison Officer in Azië en het Meldpunt Kindersekstoerisme ook nog eens meldingen werden ontvangen over verdacht gedrag met kinderen in Nepal is de man door de Koninklijke Marechaussee bij aankomst in Nederland op Schiphol aangehouden. De man bleek inmiddels ook bekend te zijn bij het Watch project van Terre des Hommes.

Een van de meldingen was van een Nieuw-Zeelander. Hij herkende de Rotterdammer op een foto. Die getuige had een melding gedaan omdat de verdachte naar zijn mening kinderen leek te “groomen”.

'Melden werkt'

De officier van justitie van het Landelijk Parket die zich bezighoudt met de bestrijding van grensoverschrijdende misdrijven tegen kinderen, zoals kindersekstoerisme en kinderpornografie, leidt het onderzoek in deze zaak. Volgens haar toont deze zaak aan dat de bewustwording van misdrijven tegen kinderen in veraf gelegen gebieden en landen groter wordt, en dat mensen zeker bereid zijn een melding te doen over dergelijke zaken.

Tientallen gegevensdragers in beslag

Bij terugkeer in Nederland dinsdag is de man aangehouden. Daarna is meteen een doorzoeking in zijn woning gedaan. Bij de doorzoeking zijn tientallen gegevensdragers, zoals een laptop, een computer, externe harde schijven, USB-sticks en SD-kaarten, maar ook schriftelijk materiaal en videobanden, in beslag genomen. Ook zijn er ruim 20 camera’s in beslag genomen. Rechercheurs van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de politie Rotterdam bestuderen het materiaal. Inmiddels is op enkele gegevensdragers al kinderpornografisch materiaal gevonden.

De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.