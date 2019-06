Jorrit Nuijens treedt terug als wethouder

Nuijens werd donderdagavond aangehouden omdat hij voor overlast zorgde bij een café in de nabijheid van het Amsterdamse gemeentehuis. Na zijn aanhouding heeft Nuijens een agent in zijn gezicht gespuugd. Daarnaast had hij twee flesjes GHB en wiet bij zich.

In een verklaring laat Nuijens weten ‘De berichtgeving over mijn arrestatie bevat een aantal onwaarheden. Hoewel ik de behoefte voel dat recht te zetten, neemt niets weg dat het een wethouder niet past om politieagenten op deze manier toe te spreken. Aanblijven zou mijn gemeente en mijn partij verdere schade berokkenen. Dat is het laatste wat ik wil.’

De burgemeester van Diemen laat weten: ‘Wij hebben kennisgenomen van de verklaring dat wethouder Nuijens is teruggetreden als wethouder van de gemeente Diemen.

Wij denken dat dit de enige juiste beslissing is. Er zijn duidelijk grenzen overschreden. De gemeente Diemen hecht veel waarde aan een integer bestuur.’