Uurloon vakantiewerk dit jaar gemiddeld € 0,75 hoger

In de zomer van 2019 verdienen jongeren per uur gemiddeld 75 cent meer voor vakantiewerk, zo blijkt uit de cijfers van recruitmentspecialist YoungCapital.

Landelijk gezien zijn de uurlonen van jongeren tussen 15 en 27 jaar met 8,7 procent gestegen naar gemiddeld 9,26 euro per uur. “Dat is niet gek, gezien de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Mariska Visser, Operational Director van YoungCapital. “Werkgevers hebben meer over voor de juiste vakantiekrachten. En dat loont, want er is bij ons dit jaar in mei al 20 procent meer gesolliciteerd op vakantiewerk ten opzichte van vorig jaar mei. In 2018 kwamen er 7.500 sollicitaties binnen en dit jaar 9.000.”

Dat Nederlandse jongeren deze zomer geld verdienen zien als belangrijkste reden om aan de slag te gaan, komt met name goed uit voor jongeren in de provincie Zuid-Holland. Daar worden de hoogste uurlonen uitgekeerd voor vakantiewerk, met gemiddeld 10,40 euro per uur. Hier kun je bijvoorbeeld aan de slag als telefonisch hulpverlener voor gestrande reiziger en daar tot 12,00 euro per uur mee verdienen.

Promotiewerk is populairst onder jongeren

Er werd in de maand mei in alle provincies van Nederland het meest gesolliciteerd op vacatures voor promotiewerk, gevolgd door vacatures in de detailhandel, horeca en logistieke functies. Behalve in Noord-Holland, daar was het aantal sollicitaties voor logistieke functies hoger dan voor de horecavacatures. De meeste sollicitatiebrieven werden verstuurd in Noord-Holland, gevolgd door Zuid-Holland en Utrecht. De top vier van steden met de meeste sollicitaties bestaat uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.