NVWA treft exotische Aedes flavopictus-mug aan in Lelystad

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in een muggenval in de gemeente Lelystad één exemplaar van de Aedes flavopictus mug aangetroffen.

De Aedes flavopictus is een exotische mug die sterk lijkt op de Aziatische tijgermug. Het is de eerste keer dat deze mug buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied (Japan en Korea) is aangetroffen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt naar aanleiding van deze vondst dezelfde maatregelen die ook genomen worden bij het aantreffen de Aziatische tijgermug. Dit betekent dat op het betreffende bedrijf en in de directe omgeving alle volwassen (exotische) muggen worden bestreden. Verder worden op en rond de vondstlocatie geschikte broedplaatsen van muggen verwijderd of behandeld met een larvendodend middel om de larven van de mug te bestrijden.

Het is niet bekend hoe de Aedes flavopictus in Nederland terecht gekomen is. Dit wordt nader onderzocht. Van andere exotische muggen is bekend dat zij Nederland kunnen bereiken via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte banden en bamboeplantjes (Lucky Bamboo). De overheid wil voorkomen dat invasieve exotische muggen die mogelijk ziektekiemen kunnen overbrengen zich hier vestigen. Om de introductie van exotische muggen te monitoren staan er daarom muggenvallen op (lucht)havens, in veilinghallen en op risicobedrijven. Als de NVWA bij deze monitoring exotische muggen aantreft, worden deze bestreden.

Alleen steekmuggen die besmet zijn geraakt met ziektekiemen, kunnen mensen ziek maken. Op dit moment komen in Nederland geen ziekten voor die door muggen worden overgebracht. De Aedes flavopictus is voor zover bekend ook niet betrokken bij een muggenoverdraagbare infectieziekteuitbraak.