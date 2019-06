OM eist 12 maanden cel versturen vuurwerk via postpakketten

Aangehouden

De twee verdachten werden in september afgelopen jaar met hun bus aangehouden in de buurt van de Duitse grens. In de laadruimte van de bus werden meer dan 30 pakketten aangetroffen met verzendlabels van Nederlandse postpakketbedrijven en adressen van Nederlandse ontvangers. In de pakketten zat zwaar illegaal vuurwerk zoals Cobra 6, Cobra 8, Shark 3, lawinepijlen en shells. Stuk voor stuk vuurwerk dat massa-explosief is. Dat betekent dat wanneer er één stuk vuurwerk af gaat, de hele partij vuurwerk ontploft.

30 potentiële bommen

“Ieder postpakket dat is aangetroffen in de bestelbus was dus een potentiële bom. 30 potentiële bommen die, als het aan verdachten had gelegen, via de reguliere poststroom door niets vermoedende postpakketbezorgers bij Nederlandse particulieren zouden worden bezorgd. Aan de buitenzijde was op geen enkele wijze zichtbaar welke gevaarlijke goederen zich in die pakketten bevonden. 30 potentiële bommen die zij, zonder enige veiligheidsmaatregel, zonder dat voor derden kenbaar was hoe gevaarlijk hun lading was, van Polen naar Nederland, over de openbare weg vervoerden”, aldus de officier.

Ernst van de feiten

Beide verdachten werkten voor een organisatie in Polen die structureel dit soort feiten pleegde. Beide verdachten hebben met het transport van deze pakketten vuurwerk naar Nederland willens en wetens anderen aan grote gevaren blootgesteld en die gevaren voor lief genomen.

Strafeis

Gelet op de gevaarzetting van het in de pakketten aangetroffen vuurwerk, de intentie van verdachten om dit vuurwerk via de reguliere poststroom aan Nederlandse particulieren ter beschikking te stellen, het feit dat de werkelijke aard van de inhoud van die pakketten bovendien werd verhuld en het feit dat dit transport door verdachten werd verricht voor een organisatie die structureel dit soort feiten pleegde, is een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf hier volgens de officier passend. Beiden verdachten horen dan ook een strafeis van 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.