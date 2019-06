SEH OLVG locatie West weer open na gesprongen waterleiding

Werkzaamheden

'Na werkzaamheden sprong gisteravond om 22.30 uur een waterleiding boven de Spoedeisende Hulp. In korte tijd stroomde er veel water naar beneden. Het lek kon na ruim een halfuur worden gedicht', aldus het OLVG.

22 patiënten op SEH

Michiel Gorzeman, spoedeisende hulp-arts en unitleider SEH: 'Op het moment dat de lekkage begon, waren 22 patiënten aanwezig. De patiëntveiligheid is niet in het geding geweest. De schade aan het gebouw en apparatuur is beperkt gebleven. Er is vannacht hard gewerkt door medewerkers om de afdeling weer droog en schoon te maken.'

SEH weer open

De Spoedeisende Hulp OLVG, locatie West is vrijdag vanaf 08.00 uur weer opengegaan voor patiënten die op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis komen.