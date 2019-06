Brandweer bevrijdt opnieuw personen uit lift De Beijaard in Boxtel

Vrijdagmiddag moest brandweer opnieuw uitrukken voor een liftopsluiting aan De Beijaard in Boxtel. Ditmaal zaten drie personen in de lift opgesloten.

Vaker problemen

Men had het drietal snel bevrijdt maar het is niet bekend hoe lang men in de lift heeft vast gezeten. Omdat de lift de laatste tijd vaker kuren vertoont werd de lift buiten werking gesteld en een liftmonteur in kennis gesteld.