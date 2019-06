Bromscooter knalt frontaal op auto: twee gewonden

Hierbij zijn twee gewonden gevallen. Volgens omstanders zou de bromscooter op de verkeerde weghelft hebben gereden. De automobilist had veel last van een laaghangende zon en heeft mogelijk het tegemoetkomend verkeer niet gezien. Beide opzittenden van de scooter zijn gewond geraakt en in een ambulance nagekeken. De beide broers zijn later in één ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeval.