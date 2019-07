Hercules C-130 op maar 100 meter vlieghoogte tijdens oefening

Vliegbasis Eindhoven

'Hoewel er primair vanaf vliegbasis Eindhoven wordt gevlogen zullen ook de locaties Woensdrecht, de Regte Heide, Deelen, de Ginkelse Heide, Artillerie Schietkamp (ASK) in ’t Harde en Twente Airport worden aangedaan', aldus het ministerie. Tijdens deze oefening zal het 336 ‘Blackbulls’ Squadron van vliegbasis Eindhoven haar tactische inzet samen met verschillende collega’s beoefenen door middel van Tactical Air Land Operations, para-drops, Container Delivery Systems (CDS)-drops en laagvliegen.

Groot scala aan vaardigheden getraind

Door deze vijfdaagse oefening krijgt de bemanning voldoende mogelijkheden om het grote scala aan vaardigheden te trainen. Er wordt samengewerkt met collega’s van de 11 Luchtmobiele Brigade en de Defensie Para School, het Korps Mariniers en het Korps Commando Troepen. Zij hebben veelal dezelfde trainingsdoelstelling en leveren de noodzakelijke ondersteuning waardoor de oefening gezamenlijk wordt uitgevoerd.

Verrassingseffect

Tactical Air Land Operations worden op vliegbasis Woensdrecht en Twente Airport beoefend. Dit zijn tactische landingen van de C-130 Hercules waarbij het verrassingseffect voor het landen in vijandig gebied voorop staat. Op ASK in ’t Harde, de Ginkelse Heide en de Regte Heide zullen para-drops plaatsvinden. De para-drops bestaan uit 50 tot 100 parachutisten die Military Free Fall of Automatic Open beoefenen. Deze drops zullen zowel overdag als ’s avonds plaats vinden.

Vracht droppen

Daarnaast zullen er op ASK in ’t Harde en vliegbasis Deelen ook CDS-drops gedaan worden. Hierbij verlaat vracht, met een maximum van 1000 kilo, per parachute de Hercules via de achterklep. Het gebied tussen Eindhoven, ASK in ’t Harde en Twente Airport is een laagvlieggebied tijdens Orange Bull. Gedurende deze oefening mag in dit gebied tot een hoogte van 300ft (100m) gevlogen worden.