Amerikaanse man (49) ook verdacht van ontucht met Hania (12)

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Amerikaanse 49-jarige man, die afgelopen vrijdag in een hotel in Rotterdam is aangehouden, naast het onttrekken van de 12-jarige Hania aan het wettig gezag, ook van ontucht. Dit meldt het OM maandagmiddag.

Verdachte langer vast

'De man is maandagmiddag voor 14 dagen in bewaring gesteld door de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam', aldus het OM. Het meisje verliet donderdagmiddag 27 juni haar school. Ze zou rond 15.00 uur thuiskomen maar kwam daar niet aan. Op vrijdag 28 juni werd zij, na een intensieve en goede samenwerking tussen de politie, Openbaar Ministerie, KMAR en de Amerikaanse autoriteiten, teruggevonden in een hotel in het centrum van Rotterdam.

Ontucht

Bij het aantreffen van het meisje werd de 49-jarige verdachte aangehouden op verdenking van de onttrekking aan het wettig gezag. Uit nader onderzoek kwam ook de verdenking van ontucht met het meisje naar voren.

Onderzoek voortgezet

Het onderzoek naar wat er met het meisje precies is gebeurd tussen het tijdstip van haar verdwijning en het moment dat zij werd aangetroffen wordt voortgezet. Ook onderzoekt de politie, zowel in Nederland alsook in Amerika, hoe de verdachte met haar in contact is gekomen en wat dat contact inhield. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij met niemand behalve met zijn advocaat contact mag hebben.