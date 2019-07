10 jaar cel voor doodsteken vriendin in Hilversumse woning

Een 25-jarige man uit Rotterdam is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar voor het doodsteken van zijn vriendin in een Hilversumse woning. Op 6 juli vorig jaar heeft hij haar tientallen keren gestoken waardoor zij is komen te overlijden.

Onder de douche

Vlak voor het neersteken hebben de verdachte en het slachtoffer plezierige seks gehad, zo heeft hij verklaard. Volgens de man is hij daarna gaan douchen en is het slachtoffer – met wie hij een beginnende relatie had – schreeuwend en met een mes op hem af komen stormen. In doodsangst heeft hij naar eigen zeggen vervolgens het mes afgepakt en haar daarmee 27 keer gestoken. Daarna heeft hij de woning verlaten en heeft de man geprobeerd zelfmoord te plegen door op de A27 voor een auto te lopen. Hij was op dat moment onder invloed van MDMA, heeft libidopillen geslikt en ontsmettingsalcohol ingenomen. Drie dagen later is het lichaam van de 22-jarige vrouw gevonden.

Strafbaarheid verdachte

De man heeft bekend het slachtoffer te hebben gestoken met een mes. Hij zegt dat hij dat heeft gedaan omdat zij met het mes op hem af kwam gerend, dat hij zich heeft willen verdedigen en dat hij daarin door doodsangst te ver is gegaan (noodweerexces). De rechtbank vindt het geschetste scenario onvoldoende aannemelijk geworden. Het slachtoffer zou uit het niets verdachte hebben aangevallen terwijl hij onder de douche stond. Niets wijst erop dat de vrouw, nadat zij seks hebben gehad, ineens boos zou zijn geworden. Bovendien heeft de man op veel vragen geen antwoord willen geven. De rechtbank vindt de verklaring van de man hierdoor niet aannemelijk geworden. De man is dan ook strafbaar voor het doodsteken van zijn vriendin.

Geen motief

Anders dan de officieren van justitie is de rechtbank er niet van overtuigd dat de man een vooropgezet plan had om zijn vriendin te doden, zodat hij van moord wordt vrijgesproken. De man heeft op een gewelddadige wijze een einde gemaakt aan het nog jonge leven van het slachtoffer. Hij heeft geen inzicht willen geven in de reden hiervoor. Hierdoor zullen de nabestaanden en vrienden moeten leven met onzekerheid over wat er die dag precies is gebeurd. Dit rekent de rechtbank de man zwaar aan. Het geweld heeft bovendien overdag in een woning met meerdere wooneenheden en in een woonwijk plaatsgevonden.