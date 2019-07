Mogelijk verdere groei Schiphol in 2021

In een debat zal het kabinet het morgen hebben over de verdere groei van de nationale luchthaven Schiphol. Er zal dan een nieuw plan van minister Van Nieuwenhuizen worden besproken. Dit melden bronnen aan de NOS.

Het kabinet denkt dat de groei van Schiphol gepaard kan gaan met minder vervuiling. In het nieuwe voorstel van Van Nieuwenhuizen wordt niet gesproken over de omvang van de groei. Dit is sterk afhankelijk van de winst die wordt gemaakt door schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen. Dit voorstel zou in 2021 moeten ingaan

De afspraak is dat Schiphol jaarlijks 500.000 vluchten mag afhandelen. Door de groei komt deze quotum steeds sneller in zicht.