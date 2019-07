Brandweer redt meerdere personen bij woningbrand

Een woningbrand aan de Willem Pijperstraat in Schiedam is donderdagavond vrij snel opgeschaald naar grote brand. Meerdere personen waren opgesloten in het brandende flatgebouw die vrij snel vol zwarte rook stond.

In totaal zijn 13 personen waaronder 4 kinderen met behulp van ladders en de hoogwerker gered. Eén man is van zijn balkon op de (lage) eerste etage gesprongen. Hij is hierbij niet gewond geraakt.



De brand is ontstaan in de kelderruimte van het flatgebouw. De rook trok daarna vrij snel via het portiek de rest van het gebouw in. Alle bewoners zijn door medisch personeel onderzocht maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Na 40 minuten kon het sein brand meester gegeven worden. Er is uiteindelijk niemand vervoerd naar het ziekenhuis.



De bewoners die door de brandweer uit hun woningen zijn gehaald kunnen vannacht niet terug naar huis en worden elders opgevangen.