Errol J. overgeleverd aan Nederland

De 52-jarige Errol J., verdachte van de moord op Karel Pronk, is in Nederland. Maandagavond is J. overgeleverd door Spanje, waar hij twee weken geleden werd opgepakt op grond van een Europees Aanhoudingsbevel.

De Spaanse rechter besloot eerder dat Errol J. mocht worden overgeleverd aan Nederland. Ten behoeve van de overleveringsprocedure was door de rechter-commissaris in Nederland reeds de rauwelijkse bewaring van verdachte bevolen. Daarop is verdachte dinsdag gehoord door de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld.

Wat hij heeft verklaard, daarover doet het Openbaar Ministerie geen mededelingen. Over het verlengen van zijn voorarrest zal de raadkamer van de rechtbank nu binnen 14 dagen moeten beslissen.

Verdenking

Het Openbaar Ministerie denkt dat verdachte degene is geweest die op 7 augustus 2018 de 60-jarige Karel Pronk heeft doodgeschoten. Die ochtend werden kort na 11.30 uur bij een horecagelegenheid aan aan het Kalverbos, waar het slachtoffer op dat moment was, meerdere kogels op hem afgevuurd.

Errol J. was sinds dat moment spoorloos en werd begin september 2018 op de nationale en internationale opsporingslijst gezet. Twee weken geleden werd hij door de Spaanse politie aangehouden tijdens een reguliere controle.