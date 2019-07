20 jaar celstraf voor moord op Tjeerd van Seggeren

Ontkennende verdachte

De vrouw heeft altijd ontkend iets met de dood van haar man te maken te hebben gehad. Zij stelt met haar man afgesproken te hebben dat zij hem zou ophalen na een festival dat hij had bezocht, maar dat hij niet verscheen op de afgesproken plek aan de Bûterwei. Na enige tijd te hebben gewacht, is zij vervolgens weer naar huis gereden. De volgende ochtend werd het levenloze lichaam van Van Seggeren aangetroffen in een weiland nabij de plek waar zij hadden afgesproken.

Conclusie rechtbank

De rechtbank komt op grond van de bewijsmiddelen tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte Tjeerd van Seggeren op 9 juli 2017 heeft ontmoet bij de kruising van de Bûterwei en de Fogelsang en dat zij met hem het weiland is ingelopen waar hij met geweld om het leven is gebracht.

Geen ander scenario

Elk ander scenario waarbij verdachte Tjeerd van Seggeren niet heeft getroffen en iemand anders zonder dat verdachte daarvan afwist Tjeerd van Seggeren om leven heeft gebracht schuift de rechtbank als onaannemelijk ter zijde. Het dossier bevat na het zeer uitgebreide onderzoek, waarbij ook andere scenario’s tegen het licht zijn gehouden, geen enkele concrete aanwijzing in die richting.