Toestand 18-jarige Française zorgwekkend na auto te water Groenburgwal

De toestand van de 18-jarige vrouw uit Frankrijk, die afgelopen woensdag 10 juli met twee andere inzittenden met de auto te water raakten in Amsterdam bij de Groenburgwal, is zorgwekkend. Dit meldt de politie vrijdag.

Beeldmateriaal

Twee inzittenden konden zelf uit het voertuig komen, hulpdiensten wisten de derde, een 18-jarige vrouw uit Frankrijk, te bevrijden. Zij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is nog altijd zorgwekkend. De politie is op zoek naar beeldmateriaal van de bestuurder, die kort na het incident de plaats van het incident verliet en sindsdien spoorloos is.

Getuigen

De eveneens Franse bestuurder zat aanvankelijk na het incident op de wal, maar verdween daarna alsnog. Hij heeft kort zwart haar en droeg een shirt van het merk Lacoste. Het is bekend dat veel omstanders op de Groenburgwal foto’s en video’s hebben gemaakt tijdens en na het incident waarbij de auto te water raakte. De politie zou graag deze foto’s en videobeelden ontvangen voor het onderzoek, specifiek beelden waarop de Franse bestuurder te zien is.