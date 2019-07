De geschiedenis van relatiegeschenken

Strategische gedachte

Of het nu een pen of een paraplu met opdruk is, zoals bij Matrijs te bestellen is bijvoorbeeld, er zit altijd een strategische gedachte achter. Maar waar komt die traditie eigenlijk vandaan? We duiken even in de geschiedenis van relatiegeschenken.

Stamhoofden en andere heersers

Hoewel relatiegeschenken in de vorm zoals wij die nu kennen pas echt in de negentiende eeuw ontstonden, is de gedachte van een relatiegeschenk al veel langer in gebruik. Zelfs in de prehistorie al gaven mensen elkaar cadeaus om elkaar te beïnvloeden. Stamleden gaven hun stamhoofd bijvoorbeeld cadeaus om een wit voetje te halen. Dat zelfde gebeurde eeuwenlang daarna met koningen of andere heersers. Ook tussen heersers onderling werden cadeaus uitgewisseld om de banden te versterken of simpelweg om oorlog te voorkomen. Vaak ging het dan om producten die lokaal geproduceerd of gewonnen werden.

Promotie voor een beroemde president

De commerciële gedachte is terug te voeren naar het jaar 1789, toen de presidentscampagne van George Washington plaatsvond. Daarbij werden campagnebuttons uitgedeeld om de man te promoten. Hoewel dat natuurlijk niet commercieel is in de zin van verkoop, is het wel een reclame-uiting ter promotie van een persoon. Het heeft Washington geen windeieren gelegd, want hij is de boeken in gegaan als een voorname president uit de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika.

Een slimme drukker brengt de bal aan het rollen

Een slimme Amerikaanse drukker bedacht in de negentiende eeuw in feite het concept van promotieartikelen. Zijn naam was Jasper Meeks. Meeks had een drukkerij in de staat Ohio. Op een dag slaagde hij erin een schoenenwinkel in de buurt ervan te overtuigen dat het een goed idee was om het logo van de winkel aan te brengen op tassen die men kreeg bij hun aankoop. Zo werd een praktisch item dat als service aangeboden werd ingezet om ‘gratis’ reclame te maken voor de winkel. Daarmee was het hek van de dam, want Meeks’ concurrent Henry Beach begon hetzelfde te doen. Steeds vaker begonnen daarna logo’s van bedrijven te verschijnen op items als petjes, kalenders, knikkers, kaarten en zelfs schorten. Uiteindelijk werd in 1904 zelfs een vereniging opgericht in de Verenigde Staten die speciaal in relatiegeschenken handelde. De vereniging, die destijds 12 leden kende, bestaat nog en is uitgegroeid tot een ledenbestand van zo’n 7500 leden.

Kleine, praktische items die een probleem oplossen

Inmiddels is het bedrukken van artikelen ter promotie van je bedrijf een soort van must geworden voor ondernemingen. Om je concurrenten bij te houden en hopelijk ook voor te blijven, moet je er immers voor zorgen dat jouw bedrijf goed zichtbaar is op zoveel mogelijk plekken. We weten nu ook niet beter dan dat we een la vol met verschillende pennen met elk een logo van een bedrijf erop hebben. Kleine, praktische items die een probleem oplossen zonder dat we daarvoor als een reclamezuil rondlopen zijn vaak gewild. Een nietmachine met het logo van een bedrijf erop? Als hij het maar doet. Een muntje voor het boodschappenkarretje? Graag zelfs! Een stevige tas is vaak ook wel welkom. Een USB-stick? Laat maar komen, want die zijn anders best duur.

Niet alle bedrukte items hebben zin

Niet alle items waar een bedrijfslogo op aangebracht kan worden zijn overigens even succesvol. Er is een tijd geweest waarin het niet ongewoon was om stropdassen met een bedrijfslogo te laten maken. Deze vind je nu terug bij de kringloopwinkel, omdat mensen ze simpelweg niet willen dragen. Niet iedereen is ook bereid om rond te lopen met een paraplu waarop reclame voor een bedrijf staat, hoewel als de nood echt hoog is de schroom ook wel tijdelijk zal verdwijnen. Drukwerk verdwijnt eveneens snel bij het oud papier.

Een statement maken

Met je relatiegeschenken kun je ook een statement maken. Zo kun je ervoor kiezen om een kalender op gerecycled papier te laten drukken, of afbreekbaar bioplastic te gebruiken. Op die manier kun je als bedrijf laten zien dat je milieubewust en duurzaam bezig bent. Daarmee gaat het relatiegeschenk de volgende fase van bedrijfspromotie in: als uiting van de bedrijfsfilosofie. De aansteker met opdruk zal waarschijnlijk weer steeds minder aftrek gaan vinden.