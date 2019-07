Voor 8,6 miljoen euro aan crystal meth verstopt in mengmachine veevoer

Straatwaarde 8.6 miljoen euro

De douane kwam de partij op het spoor na een reguliere steekproef controle in de havens van Rotterdam. Op de scan zag men een verdachte ruimte in de container, waarna de politie werd geïnformeerd. Na onderzoek bleek dat de drugs waren verstopt in de schroef van vijf meter lang van een mengmachine voor (vee)voer.

Onderzoek

De container kwam uit Mexico. De drugs, met een straatwaarde van ongeveer 8.6 miljoen euro, zijn inmiddels vernietigd. Het onderzoek van de politie heeft geleid naar de aanhouding van deze verdachte. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.