Meer goederen vervoerd over de weg en over zee in 2018

Foto: foto ter illustratie

Den Haag In 2018 werd 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (1,6 procent) en over zee (1,5 procent). Dit meldt het CBS in de nieuwe Jaarmonitor goederenvervoer.