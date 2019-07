Imam vervolgd voor groepsbelediging

Het Openbaar Ministerie heeft besloten een imam te vervolgen voor uitspraken die hij in augustus 2017 deed in een Haagse moskee. De man zei toen dat mensen die geen moslim zijn, of niet de soennitische stroming aanhangen, varkens zijn. Volgens het OM heeft de 50-jarige imam zich hiermee schuldig gemaakt aan groepsbelediging.

De imam deed zijn uitspraken tijdens een middagdienst in de moskee. Deze moskee is voor iedereen toegankelijk. Daarbij waren er extra mensen aanwezig, omdat er een herdenkingsdienst zou zijn voor een overledene. Zo'n 80 tot 100 mensen hoorden de preek waarin hij bovengenoemde uitlatingen deed.

Volgens het OM was de imam zich ervan bewust dat er een breder publiek in de zaal was, onder wie mensen van niet-soennitische stromingen. Toen hij merkte dat die ongemakkelijk en afkeurend op zijn woorden reageerden, zou hij er juist nog een schepje bovenop hebben gedaan. Drie personen vonden de preek zo kwetsend dat ze later aangifte deden bij de politie.