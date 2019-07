Gewonde bij aanrijding in Schiedam

Vrijdagochtend heeft een aanrijding plaatsgevonden op het Nieuwlandplein in Schiedam tussen twee auto's. Een ambulance kwam ter plaatse om een vrouw na te kijken.

Eén auto stond midden op het plein, die is verplaatst naar de bussluis even verderop waar de andere auto al stond. Het verkeer vond verder weinig hinder van de aanrijding. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.