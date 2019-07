Vermoedelijke drugsdealer gooit met messen naar agent

Vrijdagochtend kreeg een agent twee messen richting zijn hoofd geworpen toen hij een man wilde controleren in het Wilheminapark in Tilburg. 'De agente vermoedde dat de man drugs dealde', zo meldt de politie vrijdag.

Aangehouden

'De agent kon de messen ontwijken en raakte niet gewond. De 52-jarige verdachte uit Tilburg is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau', aldus de politie. De agent fietste rond 10.30 uur met zijn collega door het park. Tijdens zijn surveillance zag hij een man die vermoedelijk drugs verkocht aan anderen.

Messen gegooid

Toen hij de man wilde controleren, rende de vermoedelijke dealer er snel vandoor. Ineens draaide de man zich om en gooide twee messen richting het hoofd van de agent. De messen vlogen op een meter afstand langs zijn gezicht.

Vluchtpoging

De verdachte rende verder en gooide een zak in een rioolput. Tijdens zijn vluchtpoging kon hij toch door de politie op de Stedekestraat worden aangehouden. Zij haalde de zak uit de rioolput en trof wat wit poeder aan. Vermoedelijk gaat het om amfetamine. De messen die in het park richting de agent werden geworpen zijn in beslag genomen. De agent deed aangifte van poging tot zware mishandeling. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.