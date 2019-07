Verhoogde taxatie? Bekijk deze 5 tips

Ben je van plan om je pand te verkopen? Dan is het belangrijk dat je pand zo hoog mogelijk wordt getaxeerd. Een hogere taxatie betekent dat jij meer geld ontvangt bij de verkoop. Er zijn veel manieren hoe je er voor zorgt dat jij de waarde kan verhogen van je pand. Als je dit hebt gedaan is het zaak om een taxateur in te schakelen welke vervolgens het pand taxeert. Aan de hand van een rapportage kun je bedenken wat je voor je pand wilt vragen. Hieronder zullen vijf tips worden gegeven om je pand hoger te laten taxeren.

Zorg voor meer ruimte en de tuin

Als eerste is het belangrijk dat je zoveel mogelijk ruimte probeert te creëren in je pand. Een ruim ogend huis wordt hoger getaxeerd dan een minder ruim ogend huis. Je kan hiermee spelen door je meubels slim te positioneren. De inrichting van het huis is dus erg belangrijk. Een verzorgde tuin zorgt ook voor een hogere taxatie. De voortuin is het eerste aanzicht van jouw pand en dus moet je ervoor zorgen dat deze op en top is. Als je tuin niet netjes is zullen mensen snel een negatieve eerste indruk krijgen. Uiteraard niet helemaal de bedoeling en nadelig voor de waarde en verkoop.

Zorg voor een schoon pand en dat alles werkt

Zorg voor een schoon pand. Eigenlijk spreekt dit voor zich. Als het wemelt van de spinnen en ratten zal je waarde sterk dalen. Niemand houdt ervan om in een pand te leven die niet schoon is. Hygiëne staat hoog in het vaandel. Mensen knappen absoluut af op kapotte leidingen, radiatoren en keukens. Niemand wilt deze dingen laten vervangen omdat ze, in veel gevallen, erg duur zijn. Als deze dus niet naar behoren werken zul je dit flink merken in je taxatie.

Ga voor duurzaam met Sikkens verf

De afgelopen jaren wordt er veel waarde gehecht aan duurzaamheid. Duurzaamheid hoeft helemaal niet altijd even duur te zijn. Het gaat niet per direct om dure zonnepanelen of vloerverwarming. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van onderhoudsvrije Sikkens verf. Sikkens Rubbol XD Gloss gaat bijvoorbeeld wel langer dan 10 jaar mee. Alhoewel het gebruik van Sikkens verf niet het eerste is waar je aan denkt bij duurzaamheid telt dit toch wel degelijk mee in deze categorie. Wil jij gaan voor duurzaam? Denk dan dus ook eens out of the box.